Camera Commercio Napoli, si dimette Giovanni Sgambati (Uil)

(ANSA) - NAPOLI, 18 NOV - "Dimissioni irrevocabili", questa la scelta contenuta nella pec che questa mattina è stata inviata alla Camera di Commercio di Napoli, all'attenzione del presidente Ciro Fiola e degli organi componenti l'ente, a firma di Giovanni Sgambati, segretario generale della UIL Campania.

"Dopo un periodo di gestione straordinaria si sarebbero dovute mettere in campo quelle azioni necessarie e lungimiranti per rilanciare la Camera di Commercio napoletana, ma questo purtroppo non è accaduto" afferma Giovanni Sgambati.

" Con una completa assenza di condivisione, è complicato riuscire a rappresentare le esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori, continua il segretario generale della UIL Campania, così la scelta delle mie dimissioni, come consigliere della Camera di Commercio di Napoli, è diventata necessaria anche per evitare ulteriori scontri che non farebbero bene alla nostra città, alle imprese e ai lavoratori". (ANSA).