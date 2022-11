Bollette: Cna, bene Arera sulla proroga del mercato tutelato

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Cna guarda con favore alla decisione di Arera di prorogare per l'intero primo trimestre del 2023 il regime di maggior tutela del mercato elettrico. "Fino al primo aprile dell'anno prossimo le micro imprese che ancora non hanno scelto un gestore sul mercato libero saranno servite ancora dal proprio esercente con la maggior tutela, alle stesse condizioni assicurando la continuità della fornitura. Si tratta di una platea di quasi 2 milioni di imprese. Cna - si legge in una nota - aveva chiesto in più occasioni di prorogare il mercato a maggior tutela per consentire alle piccole imprese una salvaguardia con il perdurare di una fase di impennata delle bollette. La proroga rappresenta un segnale di attenzione verso il sistema delle piccole imprese e Cna auspica una ulteriore estensione davanti al permanere di costi energetici elevati".

