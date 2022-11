Black friday: Confesercenti, regole per riequilibrare il mercato

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - "Servono regole per riequilibrare il mercato": lo chiede Confesercenti, commentando il sondaggio condotto con Ipsos sugli acquisti del black friday.

"L'unico dato certo, ad oggi, è la ricchezza che emigra dall'Italia attraverso le grandi piattaforme internazionali di ecommerce. Le promozioni del black friday e di novembre in generale stanno anticipando il Natale e dirottandolo verso il web", spiega il segretario generale di Confesercenti, Mauro Bussoni.

È dunque "lecito chiedersi se occorre garantire maggiore equilibrio di mercato, invece che lasciare tutto così com'è, assistendo, senza intervenire, alla trasformazione e desertificazione delle nostre città, con le vetrine dei negozi oscurate da cartelli affittasi. È un tema che - prosegue Bussoni - vogliamo porre con forza. In alcune regioni vige il divieto di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni che precedono il Natale. Un divieto forse discutibile; ma è invece possibile che a novembre si possa fare di tutto? Vogliamo un mercato che tuteli davvero la concorrenza, o preferiamo lasciare che i giganti del web diventino monopolisti? Abbiamo finalmente un ministero delle imprese e del Made in Italy, di cui fa parte anche la rete dei negozi di prossimità, un patrimonio e una caratteristica della nostra economia, che va tutelata come i nostri prodotti". (ANSA).