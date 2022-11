Black friday: Confesercenti, 12,7 milioni italiani già pronti(2)

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Se, dunque, solo il 29% farà un acquisto in un negozio di prossimità (il 15% in un negozio di vicinato multimarca, il 14% in un negozio monomarca), a fare la parte del leone saranno le piattaforme di eCommerce (64% delle indicazioni), i portali online delle catene multimarca (43%) ma anche l'acquisto direttamente sul sito web dei produttori (29%).

Un ulteriore 40% acquisterà anche presso i punti vendita fisici delle grandi catene e il 19% presso supermercati e ipermercati.

Confesercenti, dal sondaggio condotto con Ipsos, segnala anche come quest'anno il periodo degli sconti si sia esteso ben oltre i confini della settimana del 'venerdì nero', con offerte 'black' già dal primo novembre, caratterizzata da una campagna pubblicitaria di dimensioni "inedite": l'86% degli italiani maggiorenni, circa 32 milioni di persone, ha ricevuto un'offerta promozionale diretta, soprattutto via mail (79% delle indicazioni), sms (27%), Whatsapp (18%), o telefono (11%). Ad essere bersagliate soprattutto donne, tra cui l'88% dichiara di essere stata raggiunta da un'offerta. (ANSA).