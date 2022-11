Assolombarda, oltre 1.200 studenti a 'scuola' nelle pmi

(ANSA) - MILANO, 18 NOV - Sono più di 1.200 gli studenti che hanno partecipato all'iniziativa di Assolombarda nell'ambito di "Industriamoci - Pmi day", la giornata nazionale delle piccole e medie imprese organizzata da Confindustria.

L'obiettivo è quello di far conoscere alle nuove generazioni il mondo dell'impresa e le sue opportunità attraverso incontri e visite guidate nelle aziende. Gli studenti di 15 scuole secondarie di primo grado hanno avuto l'opportunità di visitare virtualmente, direttamente da scuola e in collegamento con le aziende, 4 realtà del territorio: Nowal Chimica (settore chimico); Solana (alimentare); Virma (meccatronica); Apc (moda).

In questa prima fase, gli imprenditori hanno raccontato come e in che forma la 'bellezza' si manifesta nel loro lavoro e nelle loro realtà aziendali. Successivamente i ragazzi saranno coinvolti in una serie di attività da svolgere in classe.

"L'iniziativa che abbiamo organizzato intende coinvolgere i giovani stimolando in loro una visione prospettica sul loro futuro, attraverso uno scambio intergenerazionale su temi che riguardano i valori del lavoro, il fare impresa, l'ambiente lavorativo, il rapporto che lega lo spazio produttivo alla collettività e al territorio", afferma Paolo Gerardini, presidente Piccola Industria di Assolombarda. "Lo scopo di fondo - aggiunge - è quello di far conoscere agli studenti la cultura operativa della piccola e media impresa italiana, soggetto portatore di sviluppo economico e luogo di realizzazione personale per coloro che in impresa si impegnano col lavoro".

