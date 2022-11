++ Priolo:sindacati, proposta garanzia di Sace, manca ok banche

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Il ministro per le Imprese e per il made in Italy, Alfonso Urso, ha proposto, al tavolo per la raffineria Isab Lukoil di Priolo, la garanzia di Sace ma le le banche, che hanno tagliato le linee di credito dell'azienda a seguito della guerra in Ucraina, starebbero prendendo tempo. È quanto si apprende da fonti sindacali dall'incontro ancora in corso al ministero. (ANSA).