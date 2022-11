++ Manovra:Lupi, pensioni a mille euro? 5 anni per farlo ++

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - "Le pensioni minime a mille euro è l'obiettivo che ci siamo dati in campagna elettorale, abbiamo 5 anni per realizzarlo, il problema è trovare le risorse ovviamente come in tutti i provvedimenti di bilancio". Così Maurizio Lupi, capo politico di Noi moderati replicando a una domanda sulle pensioni minime al termine del vertice sulla manovra. (ANSA).