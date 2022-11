Vino: Alleanza coop, nuove tecnologie è chiave per il futuro

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - I produttori sono già impegnati a mitigare l'impatto dei cambiamenti climatici e preservare l'ambiente, ma serve un rapido cambio di passo e scelte politiche coraggiose che consentano di avviare programmi di ricerca e di sperimentazione in campo delle tecnologie di evoluzione assistita, come genome editing e cisgenesi. E' il messaggio lanciato dal coordinatore del settore vino di Alleanza Cooperative, Luca Rigotti, in vista di un convegno in programma il 19 novembre presso il Gruppo Mezzacorona. Le sfide imposte dal cambiamento climatico in atto e dagli orientamenti della politica europea in materia ambientale, impongono infatti una riflessione per promuovere, anche rispetto al ruolo della ricerca genetica nel settore vitivinicolo, un approccio innovativo e strategico.

Tanti i temi che verranno affrontati al convegno, organizzato dal settore vitivinicolo di Alleanza Cooperative Agroalimentari e dalll'Unione dei Giuristi della Vite e del Vino, sotto il profilo politico, tecnico e giuridico strategici per migliorare il patrimonio genetico della vite; il primo è relativo all'ottenimento delle nuove varietà resistenti/tolleranti alle principali malattie della vite, un ambito già applicabile per la produzione dei vini Igp ma che potrà essere promosso anche per i vini Dop; l'altro è a possibilità di poter andare avanti anche sul fronte delle tecnologie genetiche. La Commissione Ue chiede ai produttori di ridurre l'impiego dei fitofarmaci, sottolinea Rigotti, ma gli obiettivi indicati non sono realizzabili, perché non è possibile percorrere questa strada senza strumenti innovativi e alternativi, così come è indispensabile una ricerca scientifica mirata e la possibilità di sperimentare le nuove tecnologie in campo". (ANSA).