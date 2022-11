Ucraina: accordo grano, Italia quarta per import in 4 mesi (2)

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - Analizzando nel dettaglio, la Spagna ha beneficiato del 20% di mais, l'Italia il 14% e la Cina l'11%, Turchia e Olanda seguono col 10% ciascuno davanti a Egitto (6%) e Romania (5%). Per quanto riguarda l'olio di girasole,l 'area asiatica, con il 77% complessivo è la maggiore beneficiaria (in totale 690 mila tonnellate), seguita da Europa (22%) e Africa (1%). L'India, in particolare, ha importato il 30% complessivo di olio di girasole partito dai porti, seguita da Turchia (24%), Cina (12%), Italia (7%) e Romania (6%).

"L';accordo sullo sblocco dei porti del Mar Nero è cruciale per limitare la spinta inflattiva, comunque alimentata dal rialzo dei prezzi dell'energia e della logistica - afferma il direttore del Centro Studi Divulga Felice Adinolfi - ed è importante che si vada verso il rinnovo; si tratta di quantità importanti di prodotti agricoli, la cui assenza è motivo di forte squilibrio nei mercati, come sperimentato nei mesi che hanno preceduto l'accordo di luglio; e questo in particolare per i Paesi più dipendenti dalle esportazioni, tra i quali quelli della sponda sud del Mediterraneo, i cui bilanci - conclude - sono appesantiti dal rincaro delle materie prime agricole e dal rincaro dei cereali". (ANSA).