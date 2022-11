Ok Ue a 120 mln aiuti pmi italiane colpite da crisi ucraina

(ANSA) - BRUXELLES, 17 NOV - Via libera della Commissione Europea ad aiuti dell'Italia per 120 milioni di euro a sostegno di piccole e medie imprese italiane attive nel commercio con Ucraina, Russia e Bielorussia, gravemente colpite dall'attuale crisi geopolitica. L'aiuto prenderà la forma di sovvenzioni fino a 400mila euro per beneficiario e sarà calcolato sulla base della differenza tra i ricavi medi dell'impresa nel periodo compreso tra il 17 febbraio e il 17 maggio 2022, rispetto a quelli dello stesso periodo del 2019. Il regime italiano, ha riscontrato la Commissione, è "necessario, adeguato e proporzionato" per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro. (ANSA).