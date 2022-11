Lega Lazio,Pd e Zingaretti tacciono su coop Karibu

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - "Dagli stipendi in ritardo di due anni al lavoro in nero fino alle denunce, grazie al sindacato Uiltucs, sulle fatture false per ottenere la paga e sulle condizioni disumane nei centri per minorenni senza luce, acqua e cibo a Latina e provincia". Così il capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio Angelo Tripodi parla del caso della cooperativa Karibù, "sbandierata da anni dagli amministratori del Pd e dall'ex sindaco di Latina Damiano Coletta come modello dell'accoglienza in Italia.

Una cooperativa - aggiunge Tripodi - difesa prontamente anche sui casi di colluttazione tra i migranti, guidata dalla suocera e dalla moglie di un simbolo dalla sinistra per il contrasto al caporalato, il deputato Aboubakar Soumahoro, che tace incredibilmente sia sulla coop ricca di debiti sia sulle disperate richieste d'aiuto dei migranti e dei lavoratori, stranieri e italiani, in linea con il segretario del Pd Enrico Letta, e il governatore del Lazio Nicola Zingaretti, che ha elargito fondi regionali al sistema dell'accoglienza. Uno scenario preoccupante, in cui si interseca il legame tra la coop e alcuni Comuni governati dal Pd e dalla sinistra ormai da anni: gli affidamenti diretti per centinaia di migliaia di euro e il sistematico ricorso alle proroghe, qualche amministratore locale dipendente della coop e, addirittura, alcuni funzionari pronti ad affittare i propri immobili. Il sistema dell'accoglienza ha basi solide a Latina e in provincia - conclude il capogruppo della Lega - ora rischia di venire giù. A partire dalle strane commistioni che ho denunciato già in passato". (ANSA).