Istat: Blangiardo,censimento imprese coglierà grandi cambiamenti

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - "La pandemia, le tensioni sui mercati globali e in ultimo i contrasti geopolitici hanno determinato un susseguirsi di significativi shock economico-finanziari, che hanno inciso profondamente sulla struttura del sistema produttivo del Paese. Il censimento permanente sarà l'occasione per intercettare e comprendere i profondi cambiamenti che stanno interessando il sistema delle imprese e che riguardano aspetti tecnologici, organizzativi, di mercato e di impiego di capitale umano, così come le sfide su responsabilità ambientale, sociale e per lo sviluppo locale". Lo dichiara il presidente dell'Istat, Gian Carlo Blangiardo, presentando la seconda edizione del Censimento permanente delle imprese. "L'importanza della rilevazione censuaria va sottolineata anche e soprattutto in relazione al particolare periodo storico che stiamo attraversando", conclude. (ANSA).