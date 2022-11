Gb: Hunt, aumentano pensioni e benefit in linea con inflazione

(ANSA) - LONDRA, 17 NOV - Il cancelliere dello Scacchiere britannico Jeremy Hunt ha confermato, presentando la finanziaria d'autunno ai Comuni, l'aumento dal prossimo aprile delle pensioni e dei benefit sociali in linea con l'inflazione, nel rispetto delle promesse elettorali dei Tory. Viene inoltre incrementato il salario minimo del 9,7%, portandolo a 10,42 sterline l'ora, e sono introdotti interventi mirati al welfare, come un tetto agli affitti agevolati che non potranno salire oltre il 7% nel 2023-24. Per quanto riguarda il servizio sanitario pubblico (l'Nhs), Hunt ha annunciato fondi extra per 3,3 miliardi di sterline nei prossimi due anni. Il ministro del Tesoro ha sottolineato che la finanziaria punta a garantire le fasce delle popolazione meno abbienti in questo momento di crisi economica e che il piano del governo è rivolto anche a garantire l'efficienza dei servizi pubblici. (ANSA).