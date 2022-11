Fisco: Serracchiani, tetto contante favorisce gli evasori

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - "Il tanto sbandierato innalzamento del tetto al contante sparisce dal decreto Aiuti perché, come era chiaro a tutti tranne al governo, non si tratta di misura urgente. Ecco dove si va a sbattere quando, come già nel caso delle norme anti raduni, a guidare le decisioni è la propaganda e la voglia delle bandierine identitarie. Bene. Ci batteremo perché una decisione che serve solo a favorire gli evasori, ad ingrossare il sommerso e l'economia illegale non arrivi mai in porto". Così Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera.

