Finanza sostenibile:76%piani previdenza include criteri Esg

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - Gli operatori previdenziali italiani riconoscono un ruolo sempre più centrale agli investimenti sostenibili. È quanto emerge dall'ottava edizione della ricerca condotta dal Forum per la Finanza Sostenibile, in collaborazione con Mefop e MondoInstitutional, presentata oggi durante le Settimane dell'Investimento Sostenibile e Responsabile. Degli 89 piani previdenziali che hanno partecipato, 68 (76%) dichiarano di includere i criteri Esg nelle decisioni di investimento.

Erano 55 nel 2021. Tra le motivazioni alla base della crescita, la possibilità di coniugare l'impatto socio-ambientale con un congruo ritorno finanziario, l'impulso dato dal contesto normativo, la gestione più efficace dei rischi finanziari e il dovere fiduciario nei confronti di aderenti e beneficiari. Sette piani non hanno ancora avviato valutazioni in merito all'inclusione dei criteri ESG; in 14 le hanno avviate e per metà il processo potrebbe concludersi entro un anno. Tra le principali criticità: la mancanza di dati Esg affidabili e standardizzati e la mancanza di certificazioni che tutelino contro il rischio di greenwashing. (ANSA).