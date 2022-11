Finanza sostenibile:76%piani previdenza include criteri Esg(2)

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - Lo studio del Forum per la Finanza Sostenibile ha coinvolto casse di previdenza, fondi pensione aperti, fondi pensione negoziali, fondi pensione istituiti prima della riforma del 1993 e piani individuali pensionistici. Più della metà dei piani previdenziali attivi in ambito SRI estende gli investimenti sostenibili alla quasi totalità del patrimonio (tra il 75% e il 100%): a farlo sono soprattutto fondi pensione negoziali, fondi pensione aperti e fondi pensione preesistenti.

Il dato è in costante aumento ed è passato da 25 piani nel 2020 a 29 nel 2021, fino ad arrivare a 35 nel 2022. Per quanto riguarda le strategie SRI adottate, nelle classi di attivo liquide (equity, corporate bond e titoli di Stato) le più diffuse si confermano esclusioni (27%) e best in class (18%).

L'inclusione dei criteri Esg si diffonde sempre più anche negli investimenti alternativi: lo fa il 78% dei piani, passando da 33 a 43 rispondenti. Le strategie più diffuse sono esclusioni, investimenti tematici e best in class.

"I risultati della ricerca di quest'anno sono particolarmente interessanti perché mettono in evidenza come tra gli operatori previdenziali sia in costante aumento la propensione agli investimenti sostenibili", afferma il direttore generale del Forum per la Finanza Sostenibile, Francesco Bicciato. "Quello degli investitori previdenziali - aggiunge - è un comparto strategico, che per sua stessa natura tende a guardare al medio-lungo periodo e può contribuire in maniera importante alla giusta transizione. Per questo motivo la crescente attenzione ai temi ESG da parte di questi attori costituisce un tassello chiave all'interno del processo di consolidamento degli strumenti di finanza sostenibile". (ANSA).