Finanza sostenibile:28%piani previdenza guarda Agenda 2030

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - Cresce l'attenzione al cambiamento climatico tra i piani previdenziali attivi in investimenti sostenibili. Emerge dall'ottava edizione della ricerca condotta dal Forum per la Finanza Sostenibile, secondo cui il 28% dei piani previdenziali attivi in ambito SRI fa riferimento agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU (SDGs) nella propria politica di investimento e il 26% ha in programma di includerli in futuro. La lotta al cambiamento climatico è il più citato (18 piani), insieme a salute e benessere (15), lavoro dignitoso e crescita economica (14), energia pulita e accessibile (11), parità di genere (10). Sul climate change, passano da 17 (nel 2021) a 29 i piani previdenziali che misurano l'impronta di carbonio del portafoglio di investimento. Rispetto all'inclusione della neutralità climatica nelle decisioni di investimento, lo studio evidenzia ampi margini di miglioramento: solo 1 piano dichiara di prendere in considerazione l'obiettivo net-zero, anche se 26 piani hanno in programma di farlo in futuro. (ANSA).