Ex Ilva: Confindustria Taranto, revoca sospensione indotto

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - Confindustria Taranto "giocherà al tavolo un ruolo da mediatore, noi rappresentiamo sia l'indotto che l'azienda. E speriamo perciò che con l'intervento del Ministro Urso si arrivi a revocare la sospensione dell'attività per 145 aziende dell'indotto, in vigore fino a gennaio di cui non abbiamo condiviso il metodo". Lo afferma Il presidente di Confindustria Taranto, Salvatore Toma, entrando al ministero per le imprese e il Made in Italy per il tavolo sull'ex Ilva di Taranto. Anticipare l'Ingresso dello Stato al 60%, "se può servire ad individuare una soluzione, perché no? Abbiamo necessità di risolvere problemi, il territorio e le aziende Dell'indotto - conclude - non possono più sopportare una situazione simile". (ANSA).