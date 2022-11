Energia: Confcooperative, a rischio pasti in ospedali e scuole

(ANSA) - BOLOGNA, 17 NOV - Sul fronte della ristorazione collettiva "senza la possibilità di rimodulare i contratti con la Pubblica Amministrazione rivedendo i prezzi alla luce dei rincari di energia e materie prime, non potremo garantire a lungo la somministrazione dei pasti in scuole, presìdi ospedalieri e uffici pubblici". E' quanto sostenuto da Mirella Paglierani, referente ristorazione collettiva di Confcooperative Romagna Lavoro e Servizi e presidente della cooperativa Gemos di Faenza, alla Tgr Emilia-Romagna, "Le Istituzioni - ha osservato - sembrano essersi dimenticate di un comparto composto in Italia da 1.500 aziende con 110.000 addetti e un fatturato complessivo di 6,5 miliardi. La cooperazione emiliano-romagnola rappresenta una vera eccellenza del settore: le cooperative di ristorazione collettiva qui presenti - ha aggiunto l'esponente di Confcooperative - danno lavoro a 24.000 addetti, pari al 95% del totale regionale. È un patrimonio che va tutelato e salvaguardato, per questo siamo pronti ad una grande mobilitazione".

A giudizio di Paglierani, ancora, "le nostre aziende non sono più nelle condizioni di assorbire da sole questi aumenti di costo, con bollette triplicate e rincari dei generi alimentari che oscillano tra il 20 e il 40% generando enormi squilibri economici e finanziari -; occorre una revisione dei contratti con la Pubblica Amministrazione, altrimenti rischiamo il collasso di un intero settore con forti implicazioni sociali e sul mondo del lavoro". (ANSA).