Edenred: a dipendenti 1.000 euro in welfare contro carovita

(ANSA) - MILANO, 17 NOV - Edenred Italia nel mese di novembre ha assegnato a tutti i suoi dipendenti un bonus di 1.000 euro che potranno essere utilizzati tramite la piattaforma welfare di Edenred per richiedere beni e servizi come rimborsi per spese scolastiche, di assistenza e delle bollette di luce e gas.

L'obiettivo dell'iniziativa è offrire un supporto concreto per affrontare i bisogni legati all'innalzamento del costo della vita, ma è anche un riconoscimento per le performance e gli sforzi compiuti nell'ultimo anno da tutte le persone, leva determinante per il successo aziendale.

"In un momento difficile come quello che stiamo vivendo, supportare i collaboratori che contribuiscono ogni giorno ai nostri successi impegnandosi in modo costante è stato naturale", sottolinea l'ad Edenred Italia, Fabrizio Ruggiero. "Il bonus - conclude - è già disponibile per tutti i dipendenti all'interno della piattaforma di welfare aziendale". (ANSA).