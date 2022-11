Confindustria: Boscaini (Verona), costruire su un pensiero

(ANSA) - VERONA, 17 NOV - "In questo momento in cui tutti siamo concentrati sul 'fare', si tende a dimenticare che ogni attività deve essere sostenuta da un pensiero. E il nostro passo avanti è avere la visione di costruire, insieme. Questo è il progetto Verona 2040". Lo ha detto Raffaele Boscaini, presidente di Confindustria Verona, aprendo i lavori dell'Assemblea Pubblica dell'associazione, a Veronafiere.

"In particolare, con questo appuntamento - ha spiegato - vogliamo continuare a parlare di Verona e delle sue potenzialità ma vorremmo farlo con una riflessione ampia che esca dalla quotidianità, dal solo pragmatismo. Un tema forse un po' inusuale per un'assemblea di imprenditori, ma una riflessione che sentiamo come necessaria per andare oltre gli interessi di categoria e abbracciare un'idea di sviluppo che sia per tutti" ha concluso Boscaini.

I lavori dell'assemblea saranno chiusi dal presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. (ANSA).