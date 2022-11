Confindustria: Boscaini (Verona), costruire su un pensiero (2)

(ANSA) - VERONA, 17 NOV - "Verona 2040 - ha spiegato Boscaini - è il progetto di sviluppo territoriale che Confindustria, con Ance Verona, ha promosso per richiamare ad una corresponsabilità da parte di tutti gli stakeholder per sviluppare le potenzialità di Verona. Gli obiettivi sono mettere in evidenza elementi tipici del territorio, punti di forza e di miglioramento, espressi con degli indici di competitività monitorabili; raccogliere tutti i progetti in essere che, se realizzati, potrebbero dare uno slancio ad un territorio che si colloca già di per sé tra i più avanzati del Paese: manifattura, attrattività per imprese - secondo solo a Milano per presenza di multinazionali - e per persone, crocevia di scambi di persone e merci, con il secondo interporto europeo".

Il leader degli industriali scaligeri ha precisato che "parliamo di un bacino pari a 40 miliardi di produzione, e nel 2040 in Italia avremo il 4% di popolazione in meno, anche se in Veneto ci fermeremo a -2% . Il pragmatismo è indispensabile ed è il metodo per fare e costruire. Ma il pragmatismo deve trovare una coerenza in un pensiero, che sia condiviso, e che possa diventare una visione, anche per un territorio. Un pensiero che, per essere non speculativo ma finalizzato, deve essere capace di tenere in considerazione i trend che la società e il contesto economico stanno affrontando, in particolare l'evoluzione-rivoluzione tecnologica" ha concluso Boscaini.

(ANSA).