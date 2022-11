++ Inps: in 8 mesi contratti stabili + 31%, al top dal 2015 ++

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - Nei primi otto mesi del 2022 si registra una "Crescita significativa di tutti i contratti", la crescita dei contratti a tempo indeterminato non mai stata così forte dal 2015. Lo afferma l'Inps diffondendo i dati dell'Osservatorio del precariato. Nel dettaglio, sono state registrate 937.000 attivazioni per i contratti a tempo indeterminato (+31%); significativo anche l'aumento dei contratti a tempo determinato (2.321.000 , +19%) e delle altre tipologie di contratti a termine: 481.000 assunzioni per gli intermittenti (+28%), 225.000 per l'apprendistato (+20%), 821.000 per gli stagionali (+12%) e 682.000 per i somministrati (+7%). (ANSA).