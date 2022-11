Unioncamere Calabria, attivo sportello Unico digitale Zes

(ANSA) - CATANZARO, 16 NOV - E' attivo lo Sportello unico digitale della Zes Calabria. Alla presentazione dello strumento è stato dedicato ieri un webinar promosso dall'Agenzia per la Coesione Territoriale che ha attribuito ad Infocamere s.c.p.a., società in house del sistema camerale italiano la gestione dello Sportello attraverso l'utilizzo della piattaforma "Impresainungiorno.gov.it".

"L'appuntamento formativo e informativo, che ha interessato ieri la Calabria - è detto in una nota di Unioncamere Calabria - si colloca all'interno di un più ampio ciclo gratuito di webinar, programmato per il mese di novembre, dedicato ad imprese e professionisti per favorire la conoscenza delle opportunità legate alla localizzazione in aree Zes e per scoprire le modalità tecniche di presentazione di una pratica diretta ad una Zes attraverso lo Sportello unico digitale".

"E' evidente quanto oggi sia più che mai necessario - afferma Antonio Tramontana, presidente di Unioncamere Calabria - concentrare il massimo sforzo istituzionale per imprimere un'accelerata allo sviluppo del sistema economico regionale a partire dal superamento di due elementi che ritengo condizionanti per i processi di cambiamento della Calabria, la burocrazia e l'assenza di un deciso piano di investimenti.

L'istituzione delle Zes per la Calabria rappresenta, pertanto, una delle leve capaci di consentire al sistema economico regionale un salto formidabile grazie alla semplificazione amministrativa ed alla capacità di attrazione dei capitali si inquadra quale mezzo di sviluppo sostenibile per l'import/export delle aree a vocazione industriale strettamente connesse con le grandi infrastrutture di trasporto".

"Le imprese che si stabiliscono in una Zona Economica Speciale - sottolinea il presidente di Unioncamere Calabria - beneficiano, infatti, di una semplificazione delle procedure amministrative previste per l'avvio dell'attività economica, basata sul rilascio di un'Autorizzazione Unica da parte del Commissario straordinario della Zes e sono state istituite al fine di attrarre grandi investimenti, favorire la crescita delle imprese già esistenti o la nascita di nuovi insediamenti industriali nelle aree portuali e retroportuali e di implementare le piattaforme logistiche.

Intendo infine sottolineare quanto il sistema informativo camerale italiano rappresenti una eccellenza a livello europeo in termini di innovazione tecnologica e digitalizzazione. Esso gestisce dal 1996 il Registro delle Imprese, l'anagrafe delle imprese italiane, in forma completamente telematizzata dal 2010, e gestisce più della metà (il 50,42%) degli Sportelli unici per le attività produttive (Suap) dei comuni italiani, veicolando, attraverso il portale "Impresainungiorno.gov.it", centinaia di migliaia di pratiche destinate ai vari Enti coinvolti nell'avvio delle attività economiche".

"Le Camere di commercio calabresi, pertanto, anche in questo ambito - conclude il presidente Tramontana - operano accanto alle imprese per il loro sviluppo e per quello del sistema economico regionale tutto, fornendo il miglior apporto in termini di competenza, innovazione e semplificazione dei procedimenti ammnistrativi connessi con l'avvio di un'attività d'impresa". (ANSA).