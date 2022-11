Professioni: tributaristi a Calderone, tutelare la malattia

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Nel corso della riunione del tavolo sul lavoro autonomo, al ministero del Lavoro, il presidente dell'Int (Istituto nazionale tributaristi) Riccardo Alemanno fa sapere d'aver "colto l'occasione per consegnare direttamente al ministro Marina Calderone la proposta di modifica della norma sulla salute e l'infortunio del professionista", invocando che si ponga rimedio "alla ingiustificabile esclusione dei professionisti" non ordinistici (disciplinati dalla legge 4 del 2013). Lo si legge in una nota dell'associazione, in cui si ricorda la norma, approvata nella passata Legislatura, a prima firma dell'esponente di FdI Andrea de Bertoldi, che permette ai professionisti di chiedere, in caso di grave malattia, o incidente, la sospensione delle scadenze riguardanti adempimenti tributari. Il numero uno dell'Int sostiene che, "al di là delle giuste e irrinunciabili tutele, il mondo professionale ha bisogno di chiarezza e stabilità normativa, nonché di una semplificazione burocratica non più rinviabile. Confido in una svolta concreta anche grazie alla conoscenza delle problematiche da parte del ministro". (ANSA).