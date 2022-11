Pnrr: Confesercenti, bene confronto, adeguarlo alle esigenze

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - "Il Pnrr è nato nel periodo del Covid, ma ora ci troviamo in uno scenario completamente diverso, caratterizzato dall'impatto del conflitto ucraino. Dobbiamo adeguare il Piano alle esigenze attuali, rafforzando, ad esempio, gli investimenti a favore del turismo, un settore sui cui puntare, e che ha mostrato una forte capacità di resilienza.

Ma anche tenendo conto dell'impatto dell'inflazione sui costi".

Così il segretario generale di Confesercenti, Mauro Bussoni, in occasione dell'incontro tra il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, e le associazioni datoriali a Palazzo Chigi.

"Abbiamo condiviso l'impostazione del ministro e gli indirizzi dati al processo di gestione delle risorse e alla modalità di confronto con le parti sociali. È la strada giusta per valorizzare al meglio l'impatto del Pnrr ma anche - prosegue - per controllarne l'avanzamento effettivo. Nel complesso il sistema Italia non è attrezzato per gestire il Pnrr, occorre garantire maggiore preparazione e informazione con centri unici". (ANSA).