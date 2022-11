Pnrr: Confcommercio, confronto essenziale a partire da riforme

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - "I margini della finanza pubblica sono stretti. Ma va fatto ogni sforzo, va ottimizzato ogni intervento: in Europa e nel nostro Paese". Lo ha osservato il vicepresidente vicario di Confcommercio-Imprese per l'Italia, Lino Stoppani, in occasione dell'incontro a Palazzo Chigi sul Pnrr tra il ministro Raffaele Fitto e le associazioni imprenditoriali. "E', allora, essenziale il confronto sulle ragioni della crescita e della produttività, proprio a partire dal cantiere delle riforme e degli investimenti del Pnrr.

Occorre fare il punto circa l'impatto sul Piano degli andamenti dei prezzi delle materie prime e dei prezzi energetici. Occorre tenere sempre presente il carattere qualitativo della rendicontazione propria del Piano e la necessità di azioni straordinarie di rafforzamento amministrativo. Operazioni necessarie, e da condurre con particolare accortezza e con particolarissima cura delle ragioni della coesione sociale e territoriale".

In riferimento al Pnrr, vanno, dunque, "affrontate e risolte - ha sottolineato Stoppani - le difficoltà delle Amministrazioni centrali nell'adozione di tutti gli atti secondari necessari all'avanzamento delle riforme, nonché quelle delle amministrazioni locali nell'attuazione degli investimenti. Il raggiungimento dei risultati attesi richiede poi il monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, con particolare attenzione alla macroarea del Mezzogiorno ed al vincolo di riserva di almeno il 40% dei fondi in favore del Mezzogiorno".

Stoppani ha inoltre sottolineato che il Pnrr "rappresenta una parte del complesso di risorse aggiuntive della spesa in conto capitale per il periodo 2021-2027. Se consideriamo i Fondi strutturali europei ed il Fondo di Sviluppo e Coesione, tra residui pregressi e nuovo ciclo 2021-2027, nonché le ulteriori risorse provenienti dalla Ue come il programma React-Eu, l'ammontare complessivo delle risorse per il 2021-2027 è a circa 470 miliardi. L'attenzione deve, quindi, concentrarsi sulla gestione delle diverse programmazioni, sulle loro sovrapposizioni in termini di interventi, sulla coerenza e convergenza di obiettivi e risultati attesi". (ANSA).