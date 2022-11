Pnrr: Confapi, incontro positivo e propositivo

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - "E' stato un incontro positivo e propositivo. Siamo tutti consci che i progetti che dobbiamo mettere in campo sono necessari per cambiare il sistema Paese.

Noi che rappresentiamo la piccola e media industria abbiamo detto che possiamo dare un contributo importante anche in termini di competenze, a livello centrale e sui territori". Così il presidente di Confapi, Cristian Camisa, al termine dell'incontro a Palazzo Chigi sul Pnrr. (ANSA).