Pnrr: Alleanza coop, bene coordinamento, non rallentare il piano

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - «Bene la scelta del governo di avere un unico coordinamento" sul Pnrr e sui Fondi di Coesione "ma il nuovo assetto organizzativo non deve rallentare la corsa al raggiungimento degli obiettivi. Occorre impiegare tutte le risorse disponibili, coinvolgere in maniera più organica le parti sociali e mettere a punto un piano nazionale dedicato allo sviluppo e alla promozione dell'economia sociale". Questi, in sintesi, i temi principali che l'Alleanza delle cooperative ha posto all'attenzione del governo nel corso del confronto sul Pnrr.

"L'assegnazione delle deleghe politiche al ministro Fitto - si legge in una nota dell'Alleanza - rappresenta una novità rilevante rispetto alla centralizzazione, al raccordo e alla raccolta di tutte le risorse 'straordinarie' di cui il nostro Paese dispone. Occorre però evitare rallentamenti e drastici cambiamenti che potrebbero rallentare la corsa nel raggiungimento dei risultati".

Nel frattempo, sottolinea l'Alleanza delle coop, "è utile la ricognizione in corso delle risorse non spese dei fondi perché a nostro avviso non possiamo in questo frangente sprecare nessun tipo di risorsa in dotazione del nostro Paese, sempre nell'ottica di non compromettere progetti e investimenti avviati dalle imprese e dal tessuto economico e sociale". Per l'attuazione del Piano, "sono necessari meccanismi che rendano bandi e interventi più fluidi", aggiunge sostenendo che "le parti sociali possono essere protagoniste di questo percorso di facilitazione e accelerazione". (ANSA).