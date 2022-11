==Pensioni: Sbarra, riforma sia inclusiva su giovani e donne

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Luigi Sbarra, segretario generale Cisl, in un'intervista a Qn indica i cardini di quella che dovrebbe essere la nuova grande riforma delle pensioni del 2023: "Deve avere i caratteri della sostenibilità finanziaria, della flessibilità in uscita, della inclusività verso giovani e donne - spiega -. La premier Meloni si è impegnata a discuterne con noi. Aspettiamo la convocazione del governo anche per fare chiarezza sulle tante ipotesi che in questi giorni circolano rispetto a quello che dovrà accadere il prossimo primo gennaio".

La soglia dei 41 anni di contributi a prescindere dall'età "è per noi condivisibile", ma bisogna anche "restituire alle persone la libertà di uscire dal circuito produttivo a partire da 62 anni senza penalizzazioni", dice. Va superato "il meccanismo delle quote (come combinazione tra età e contributi) che penalizza chi ha percorsi professionali frammentati e precari e tratta tutti i lavoratori allo stesso modo". Così come serve la conferma strutturale l'estensione dell'Ape sociale per i lavori gravosi". Non si può stare, riflette, "su una gru o sotto il sole nei campi fino a 67 anni. I lavori non sono tutti uguali".

I giovani e anche le donne "sono i più penalizzati dal sistema contributivo puro, con il quale sono condannati a essere i pensionati poveri del futuro. Un dramma che dobbiamo scongiurare con un meccanismo di integrazione per chi, pur avendo versato contributi per anni, riceverà una pensione di importo molto basso a causa di lavori precari, frammentati, discontinui".

Inoltre, bisogna incentivare "la previdenza complementare in tutti i settori privati e pubblici riducendo fortemente la tassazione sui fondi e prevedendo forme di silenzio-assenso all'adesione".

L'Aiuti quater, per Sbarra va visto come "un provvedimento-ponte che proroga le principali misure di sostegno e che va migliorato, consolidato e stabilizzato in manovra".

