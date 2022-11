Pensioni: Landini, Quota 41 senza tetto età, aprire confronto

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - "Noi abbiamo chiesto al governo di avviare un confronto e avere un tavolo di trattativa" per una riforma complessiva della legge Fornero sulle pensioni. "Non ci accontentiamo di una cosa che non si capisce bene neanche cosa sarebbe. I 41 anni per noi devono essere scollegati dall'età anagrafica. E non abbiamo posto solo questo tema, per i giovani e le donne bisogna costruire un sistema che stia in piedi". Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, al termine dell'incontro a Palazzo Chigi sul Pnrr, risponde ad una domanda sugli interventi sulle pensioni, in vista della manovra. Landini rimarca che "bisogna combattere la precarietà, costruire una pensione di garanzia per i giovani, riconoscere le diversità dei lavori e di genere. Questi temi non sono ancora affrontati.

Queste sono le nostre posizioni, vedremo quali sono le risposte e se si attiva davvero un confronto". (ANSA).