Pensioni: Fiom, interventi su minime, oltre a rivalutazione

ROMA, 16 NOV - Sulle pensioni "sarebbero necessari correttivi di sostegno a chi ha pensioni più povere oltre alla rivalutazione data". Lo afferma Michele De Palma, segretario generale Fiom, a margine alla riunione straordinaria allargata del Comitato Automotive di IndustriAll Europe con Fim, Fiom, Uilm sul futuro dell'industria automobilistica europea "Oggi la rivalutazione delle pensioni - spiega De Palma - ovviamente incide in maniera significativamente positiva per le pensioni più alte, in maniera invece diciamo così non determinante per le più basse. Sarebbe opportuno che il governo intervenga per chi ha le pensioni al minimo, visto che c'è un'inflazione tra l'altro così alta".