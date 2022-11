Lavoro: Uil Puglia, Inps risolva problemi a servizio Ccm

(ANSA) - BARI, 16 NOV - "L'Inps adempia alle proprie responsabilità, alla propria funzione amministrativa e sociale e risolva in tempi brevi i problemi legati al servizio del Contact center multimediale (Ccm). E' inconcepibile che, alla vigilia dell'internazionalizzazione in Inps Servizi, dei lavoratori che hanno vinto la selezione pubblica per prendere servizio nel call center dell'istituto, ci siano già dei ritardi, causati da carenze strutturali e organizzative, dalla mancanza di disponibilità di pc, nonché di adeguate piattaforme e connessioni, che mettono a repentaglio il funzionamento del servizio dall'1 dicembre prossimo, così come da programma". A denunciarlo sono Uil Puglia e UilCom Puglia. "Ccm - aggiungono - svolge un ruolo pubblico fondamentale per l'attività di informazione alla cittadinanza dell'Istituto, per lo svolgimento di pratiche o l'erogazione di prestazioni essenziali, che se non garantito comporterebbe enormi disagi per le comunità locali.

Una prospettiva da scongiurare ad ogni costo, specie in un momento storico di crisi, dal punto di vista socio-economico, come l'attuale". (ANSA).