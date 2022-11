Inps: sindacati, da Tridico garanzie sul contact center

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, sarà "garante di una corretta internalizzazione" del contact center multimediale dell'istituto, secondo una nota di Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, diffusa all'indomani dell'incontro con i vertici dell'Inps. Di fronte alle "tante questioni ancora aperte a 15 giorni dell'annunciata partenza operativa di Inps Servizi nell'attività", si legge nel comunicato, Tridico "ha fornito personale e preciso impegno" su diversi punti.

In particolare, le assunzioni dei 3.014 dipendenti selezionati la scorsa estate "saranno effettuate tutte con data di inizio attività fissata il primo dicembre 2022", anche per il personale in maternità o in malattia, si legge nel testo. Le 12 sedi individuate sono "tutte meramente amministrative e temporanee" in attesa di una scelta definitiva, che sarà fatta dopo il confronto con i sindacati e la sottoscrizione di un accordo di lavoro agile strutturale. E una task force dell'Inps con il Ministero del Lavoro controllerà che "non ci siano comportamenti irregolari nel delicato passaggio conclusivo di internalizzazione".

"Vigileremo - affermano i sindacati - affinché gli impegni presi, e quelli ancora sul tavolo della contrattazione, siano mantenuti e continueremo a batterci di modo che l'operazione di internalizzazione del Ccm Inps rappresenti una vera opportunità e non un salto nel buio per tutte le lavoratrici e i lavoratori coinvolti". (ANSA).