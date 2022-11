Ente Risi: mercato in crescita, lotta all'import dall'Asia

(ANSA) - MILANO, 16 NOV - "Non lasciamo che un mercato in crescita venga colmato dalle importazioni dall'Asia: dobbiamo contrastare questa minaccia, anche se talvolta è difficile tutelarsi". Lo ha detto il direttore di Ente Nazionale Risi, Roberto Magnaghi, durante il secondo Congresso europeo del riso, organizzato oggi nel Palazzo Lombardia a Milano da Italia, Francia e Portogallo nell'ambito del progetto di promozione del riso made in Europa "Sustainable EU Rice - Don't Think Twice".

Siccità, cambiamenti climatici e gestione dell'acqua i temi principali affrontati dai tre principali Paesi produttori di riso del continente, Italia in testa. "Riappropriamoci di un mercato che dev'essere nostro - ha aggiunto Magnaghi -, facciamo aumentare la consapevolezza nelle persone che il nostro riso è buono e sostenibile. Il nostro sforzo sarà anche quello di aiutare i produttori ad usare al meglio la risorsa idrica".

Presente per la Regione Lombardia l'assessore all'Agricoltura Fabio Rolfi, oltre al presidente di Ente Risi, il vercellese Paolo Carrà. "Voglio immaginare un Psr della Pianura Padana, perché - ha detto Rolfi - c'è la necessità di condivisione d'intenti e di superare i confini amministrativi, cercando di evitare competizioni tra colture". (ANSA).