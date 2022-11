Energia: Cna, centinaia richieste per bando Solar attack

(ANSA) - PERUGIA, 16 NOV - Sono "centinaia" le imprese che in questi giorni stanno chiedendo informazioni sul pacchetto di bandi regionali di prossima uscita a sostegno della realizzazione di impianti fotovoltaici per l'autoproduzione di energia. Lo ha reso noto la Cna.

"Con questo bando - osserva Michele Carloni, presidente regionale dell'organizzazione - l'assessore regionale allo sviluppo economico, Michele Fioroni, continua sull'ottima strada intrapresa lo scorso anno, in occasione dell'uscita dei bandi a sostegno degli investimenti delle imprese. Il pacchetto denominato Solar Attack, infatti, che cuberà oltre 26 milioni di euro, offrirà un sostegno a tutti i settori produttivi, a partire dal Manifatturiero, che sarà destinatario di almeno 15 milioni di euro, mentre il resto delle risorse andrà alle imprese artigianali e commerciali (5 milioni) e alle grandi imprese (6 milioni). La cosa più interessante è che, anche in questo caso, com'era già avvenuto con il pacchetto Smart Attack, usciranno bandi differenziati sia per entità dell'investimento che per dimensione di impresa, consentendo in tal modo l'accesso agli incentivi anche alle imprese più piccole, oltre che a quelle di maggiori dimensioni".

Carloni si è quindi augurato che metodo e percorso possano essere "confermati anche in futuro, quando si tratterà di affrontare temi differenti". (ANSA).