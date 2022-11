Camere commercio Ue, fiducia imprese peggio che in pandemia

(ANSA) - BRUXELLES, 16 NOV - La fiducia delle imprese europee per il prossimo anno è inferiore anche a quella registrata durante la crisi finanziaria del 2008-09 o al culmine della pandemia. Lo rileva la 30esima edizione dell'annuale Indagine economica Eurochambres, l'associazione delle camere di commercio e industria europee. Le preoccupazioni circa l'accesso a prezzi accessibili all'energia e alle materie prime, la carenza di competenze e il costo del lavoro sono tra le sfide chiave che modellano i risultati, sulla base delle risposte di oltre 42.000 aziende in 25 paesi europei.

I risultati dell'indagine sono una conseguenza dei forti venti contrari senza precedenti incontrati dalle imprese in tutta Europa per l'impatto della pandemia di Covid, della guerra in Ucraina e dell'inflazione trainata dai costi energetici.

Tutti gli indicatori dell'indagine mostrano che le imprese si aspettano che le cose peggioreranno prima di poter migliorare.

Gli imprenditori sono alle prese con l'aumento dei salari e dei costi di produzione, così come l'incertezza sulle catene di approvvigionamento e le prospettive economiche. Di conseguenza, le previsioni per le esportazioni, l'occupazione e gli investimenti sono in forte calo su base annua, mentre le previsioni di vendite interne sono in leggero calo rispetto a 12 mesi fa.

Eurochambres sostiene quindi la necessità di soluzioni europee coordinate al difficile contesto economico, basate sulla forza del mercato unico e invita i responsabili politici dell'Ue a essere consapevoli della difficile situazione degli imprenditori e della necessità di dare loro sufficiente respiro per salvaguardare il loro futuro e guidare la crescita sostenibile a medio e lungo termine del l'Europa. (ANSA).