Camere Commercio: Marche; Sabatini, 'sicurezza per imprese'

(ANSA) - SENIGALLIA, 16 NOV - Il concetto di sicurezza vuol dire molte cose, per chi è preposto allo sviluppo socio economico dei territori, "innanzitutto sicurezza idrogeologica, ma anche possibilità di operare in un mercato fatto di imprese sostenibili, innovative, capaci di approcciare mercati esteri, sostenute da una rete istituzionale dialogante, in una comunità libera da infiltrazioni criminali, operanti dentro un sistema di regole chiare, semplici e trasparenti". Così il presidente della Camera Marche Gino Sabatini è intervenuto ieri all'Assemblea pubblica di Confindustria Ancona a Senigallia, e al dibattito in tema di "Territorio sicuro per imprese e persone" cui hanno preso parte i presidenti di Regione Marche, Francesco Acquaroli, ed Emilia Romagna Stefano Bonaccini. All'Assemblea di Confindustria Ancona ha partecipato il presidente nazionale di Confindustria Carlo Bonomi.

Gino Sabatini, anche in qualità di vice-presidente di Unioncamere, ha colto l'invito del Presidente Bocchini a continuare la riflessione tra sistema associativo e istituzioni, con particolare approfondimento del tema infrastrutture, anche al fine di arricchire il dossier già presentato con la Regione la scorsa settimana.

Sicurezza, ha rilevato, è anche misurabilità, che si traduce anche nell'attività di elaborazione e gestione dei dati. Se ne parlerà anche nel corso dell'IGF Forum venerdì e sabato prossimi. "Le informazioni e l'informazione sono la prima e forse più potente forma di protezione che una comunità può darsi" ha concluso il Presidente di Camera Marche. (ANSA).