Antiriciclaggio: tecnologia notai in aiuto ai commercialisti

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Firmato l'accordo di collaborazione, in tema antiriciclaggio, tra il Consiglio nazionale del Notariato e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, attraverso il quale Notariato metterà a disposizione dei commercialisti la propria tecnologia informatica per l'inoltro all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (Uif), - istituita presso la Banca d'Italia - delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (SOS), effettuate dagli Iscritti nell'Albo dei commercialisti. Lo si legge in una nota. "Il Notariato, da anni in prima linea sul fronte antiriciclaggio, è parte integrante di un sistema di assoluta eccellenza nella lotta alla criminalità organizzata ed è stato il primo ordine professionale in Italia ad assumere il ruolo e la responsabilità di autorità di interposizione in materia di antiriciclaggio, al fine di garantire l'anonimato di ogni singolo notaio segnalante", si sottolinea. Per i presidente dei notai e dei commercialisti italiani Giulio Biino e Elbano de Nuccio, l'intesa "testimonia come sia possibile fare squadra tra le professioni nell'interesse dei cittadini e delle istituzioni" .

(ANSA).