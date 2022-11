A zero emissioni assemblea Confindustria Como e Lecco

(ANSA) - ERBA, 16 NOV - L'assemblea generale delle associazioni territoriali di Confindustria Como e Lecco-Sondrio ha scelto il rispetto dell'ambiente e del clima.

In collaborazione con Rete Clima è stato infatti calcolato l'impatto climatico delle attività collegate all'assemblea (dalla sua progettazione, alla sua realizzazione, alla mobilità dei partecipanti, ai consumi di energia, alle stampe, ai rifiuti), per comprendere l'ammontare della sua "impronta di carbonio" (cioè l'impatto climatico) e per compensarla, fino alla "neutralità climatica" dell'evento stesso. Si tratta di un impegno importante, coerente con le azioni di mitigazione climatica in discussione nell'ambito della Conferenza internazionale Cop27 in corso di svolgimento.

La compensazione avverrà a seguito dell'evento grazie all'annullamento di un numero di crediti di carbonio pari al valore dell'impronta di carbonio dell'evento stesso. I crediti di carbonio sono generati dal Ghani Solar Power, un impianto fotovoltaico da 500 MWp che genera energia pulita. (ANSA).