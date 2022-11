A zero emissioni assemblea Confindustria Como e Lecco (2)

(ANSA) - ERBA, 16 NOV - Nel corso dell'assemblea delle Confindustria di Como e Lecco-Sondrio, i presidenti delle associazioni hanno affrontato il tema della difesa del clima.

Stiamo "distruggendo il mondo ma dobbiamo essere consapevoli che l'uomo è la vera risorsa del pianeta. Dobbiamo ripensare al nostro modo di lavorare. L'impresa può essere una risorsa importante per affrontare il tema della sostenibilità e del rispetto dell'ambiente", afferma Plinio Agostoni, presidente di Confindustria Lecco-Sondrio.

Confindustria Como e Lecco-Sondrio si sono "avvicinate e mi auguro che la collaborazione possa continuare. Il mondo si è aperto ed ha offerto grandi opportunità e questo dobbiamo fare anche noi. Per affrontare tematiche complicate, come quelle che stiamo vivendo in questo momento, bisogna essere uniti e noi, nei territori, dobbiamo fare la nostra parte", sostiene Aram Manoukian, presidente di Confindustria Como. (ANSA).