Smog: Confindustria Emilia,'imprese non peggiorano qualità aria'

(ANSA) - BOLOGNA, 15 NOV - "Per noi non esistono imprese che oggi emettono emissioni inquinanti in atmosfera in Emilia-Romagna e peggiorano la qualità dell'aria". A dirlo è la direttrice generale di Confindustria Emilia, Tiziana Ferrari rispondendo alla domanda di una cronista sul ruolo delle imprese emiliane nel bilancio della qualità dell'aria del territorio.

"La fase in cui le imprese erano tra le principali voci di criticità l'abbiamo abbondantemente superata", ha aggiunto il sottosegretario alla Giunta regionale, Davide Baruffi. "Il sistema delle imprese, anche nei settori più complicati, ha fatto dei veri passi da gigante in questi anni".

Per quanto riguarda i settori più critici, come l'agricoltura, "stiamo sostenendo un piano di investimenti di trasformazione di assoluta rilevanza per quanto riguarda i trattamenti dei liquami", ha continuato Baruffi, sottolineando come "un'altra voce assolutamente critica è quella che riguarda il riscaldamento civile privato, a proposito di quanto anche le persone possono fare la differenza".

"Se dovessimo misurare la responsabilità sociale delle imprese rispetto al tema della qualità dell'aria - ha concluso il sottosegretario - in questo caso il voto sarebbe molto alto per il lavoro che hanno fatto in questi ultimi due decenni in particolare". (ANSA).