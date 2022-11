Professioni: commercialisti, sinergie al congresso di Mumbai

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - "Tema centrale di questo congresso è la creazione di sinergie solidali, scientifiche, sociali e civili, tecnologiche ed economiche, per un fronte comune globale di risorse multiculturali nella crisi della pandemia e per una corretta informazione. La necessità di cambiare è oggi condivisa a livello globale. Il processo ha preso il via, ma è indispensabile attuare queste trasformazioni, tutelando tutta la platea dei commercialisti italiani, considerando come necessarie non solo l'evoluzione sostenibile e le regioni economiche, ma anche le necessità quotidiane della nostra professione". Ad esprimersi così il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti Elbano de Nuccio, giunto in India per il 21° Congresso mondiale della professione contabile (World congress of accountants - Wcoa), ospitato quest'anno a Mumbai dall'Institute of chartered accountants of India - Icai, dal 18 al 21 novembre. La pandemia da Covid 19, prosegue, "ha accresciuto la consapevolezza che il modello professionale della nostra attività non è più sostenibile, mettendo drammaticamente in luce le nostre quotidiane difficoltà e ha imposto un ripensamento sulle modalità di svolgimento della professione contabile e delle strutture di governo delle imprese", si chiude la nota dei commercialisti. (ANSA).