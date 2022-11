Pnrr:Inail,opportunità per salto qualità su prevenzione

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - "Il Pnrr non è soltanto un'occasione unica di sviluppo e modernizzazione del Paese, ma rappresenta anche una straordinaria opportunità per compiere un salto di qualità decisivo sul fronte della prevenzione e della gestione dei rischi lavoro-correlati", lo afferma il direttore generale di Inail, Andrea Tardiola, durante la conferenza stampa per la firma del protocollo tra Enel e Inail sulla sicurezza sul lavoro. Il protocollo sottoscritto con Enel, "così come quelli che l'hanno preceduto negli ultimi mesi con altre importanti realtà d'impresa, oltre a riaffermare la centralità della salute e la sicurezza sul lavoro anche in questa fase di ripresa economica, è la premessa per percorrere l'ultimo miglio nel trasferimento tecnologico delle soluzioni sviluppate dalla ricerca, facendo dei cantieri del Pnrr un grande laboratorio europeo dell'innovazione in cui sperimentare dispositivi e modelli organizzativi all'avanguardia, di cui potranno beneficiare anche le tantissime medie, piccole e micro imprese che compongono il nostro sistema produttivo". (ANSA).