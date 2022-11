Pensioni: Licheri (M5s), serve quella di garanzia per i giovani

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - "Il governo che sulle pensioni sta dando i numeri, neanche stessimo giocando a tombola, si dimentica totalmente dei giovani. Da tempo il Movimento 5 Stelle ha lanciato la proposta di istituire un fondo per finanziare la pensione di garanzia per i più giovani con carriere discontinue e precarie. Ciò perché, secondo il Censis, 5,7 milioni di precari, neet e working poor, rischiano di avere nel 2050 pensioni sotto la soglia di povertà. In questi mesi abbiamo più volte sentito esponenti della maggioranza, a iniziare proprio da Giorgia Meloni, parlare dei giovani. Non solo nei primi provvedimenti del governo non c'è nulla per loro, ma il fatto che dal dibattito sul superamento della legge Fornero sia totalmente scomparso il tema della pensione di garanzia la dice lunga su qual è l'orientamento di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. Il M5S è già al lavoro per colmare questo vuoto".

Lo afferma in una nota il senatore del M5S Ettore Licheri.

(ANSA).