Pensioni: F.Sala, venerdì proposta Fi su innalzamento minime

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - "Abbiamo stilato un programma di legislatura distribuito su cinque anni. Ora la primaria emergenza, su cui il Governo ha già agito concretamente, riguarda il tema energia per cittadini e imprese". Lo ha detto Fabrizio Sala, deputato di Forza Italia, in un intervento a Tagadà, su LA7. "Come Forza Italia però, già questo venerdì, presenteremo una proposta al Ministro Giorgetti anche sul tema pensioni, per riuscire a definire priorità di intervento".

"La riforma delle pensioni, in particolare l'aumento delle minime - ha concluso Sala, facendo un accenno alle tempistiche - è sicuramente primaria e realizzabile: discussione nel 2023, inizio nel 2024. Per noi è fondamentale così come la sburocratizzazione per le opere pubbliche, la flat tax e gli incentivi alle nuove assunzioni". (ANSA).