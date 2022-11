==Pensioni: Bombardieri, 'quote non danno risposte adeguate'

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Bisogna pensare "alla sostenibilità sociale degli interventi in un Paese allo stremo". Lo dice in un'intervista a Qn Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della Uil. Sulle pensioni "non so che cosa voglia fare il governo, mi limito a registrare che ci sono tante proposte.

Forse troppe - aggiunge -. Noi, invece, pensiamo che sia necessaria una riforma strutturale, attenta ai giovani che fanno lavori precari e che devono poter contare su una pensione di garanzia domani, che dia risposte alle donne, i cui problemi sono spesso avvolti dalla retorica delle pari opportunità. Così come pensiamo che bisogna studiare una flessibilità in uscita a partire dai 62 anni".

Le quote "non danno risposte adeguate - spiega -. Non si possono cambiare le regole continuamente". La Uil rimane sull'idea di poter lasciare il lavoro dopo 41 anni di contributi a prescindere dall'età, "non puntiamo su altre combinazioni" sottolinea. Rispetto alle risorse necessarie per quota 41 "secondo i nostri calcoli, se tassassimo al 35% gli extraprofitti delle imprese, in linea con quello che ci chiede l'Europa, avremmo altri 14,5 miliardi da aggiungere ai 20 previsti dal governo".

Rispetto al reddito di cittadinanza, "va modificato ma non si può negare che ha dato risposte a tanta gente che sta sotto la soglia della povertà. Oltre alla sostenibilità economica bisogna considerare anche la sostenibilità sociale della prossima manovra economica". La Uil continua anche a sostenere che il taglio del cuneo fiscale "deve andare tutta a favore dei lavoratori, le aziende hanno già avuto tantissimi aiuti economici". Invece, piuttosto di considerare la flat tax "sarebbe meglio intervenire sull'evasione fiscale - osserva Bombardieri - che ha raggiunto i 100 miliardi di euro". (ANSA).