P.A: Inps: 3,07 mln lavoratori con contratto stabile (2)

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Se si guarda al numero medio mensile dei lavoratori pubblici (con contratto a tempo indeterminati e a termine) nel 2021 è stato pari a 3.340.194 con un aumento dell'1,1% rispetto al 2020. Il picco è stato raggiunto a giugno (3.478.435 lavoratori) grazie soprattutto alla Scuola. La distribuzione per mese e per gruppo contrattuale mostra che la Scuola è l'unico gruppo con una spiccata stagionalità, con il minimo nei mesi di luglio, agosto e settembre e il massimo nel mese di giugno. Il settore è il Comparto comunque più numeroso con una media annua di 1.229.245 lavoratori seguito dal Servizio sanitario ( 699.273), dalle amministrazioni locali (521.553) e dalle Forze armate, Forze polizia e Vigili del fuoco ( 492.571).

Con riferimento al dato medio, nel 2021 la quota di lavoratori pubblici con contratto a tempo determinato è stata pari al 12,8% del totale, in crescita rispetto a quella registrata nel 2020 (10,2%). Analizzando la variazione dei lavoratori pubblici nel 2021 rispetto al 2020 l'Inps osserva che i lavoratori a tempo determinato sono aumentati del 19,7% mentre quelli a tempo indeterminato sono diminuiti dell'1,2%.

Nel 2021 il numero medio di lavoratori pubblici con un orario di lavoro a tempo pieno è stato di 3.120.386, pari al 93,4% del corrispondente totale. (nel 2020 era 93,1%). La principale forma di lavoro a tempo parziale è il part-time orizzontale che nel 2021 ha riguardato 175.762 lavoratori medi (-4,6%). Molto più bassi sono i livelli del part-time verticale con 37.389 lavoratori medi nel 2021 (-3,7%) e del part-time di tipo misto (orizzontale e verticale) con 6.657 lavoratori medi (+2,2% sul 2020). I fruitori del part time sono in larga maggioranza donne con circa l'80%. (ANSA).