Edizioni
Economia
  1. ANSA.it
  2. Economia
  3. PMI
  4. NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Redazione ANSA
News

AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - - SOCIETA' COOPERATIVA - VIA DELLA DATARIA, 94 - 00187 ROMA REGISTRATA AL N. 212/48 DEL TRIBUNALE DI ROMA ------------------------------------------------------- DIRETTORE RESPONSABILE: LUIGI CONTU ------------------------------------------------------- AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.2016/679 (GDPR) E DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 TITOLARE DEL TRATTAMENTO: AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - SOCIETA' COOPERATIVA, AGENZIA.ANSA@PEC.ANSA.IT DESIGNATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: GIANNETTO BALDI RPD-DPO AGENZIA ANSA: DANIELA CAVALLARO, RPD@PEC.ANSA.IT ------------------------------------------------------- NOTIZIARIO QUOTIDIANO PICCOLE E MEDIE IMPRESE ANNO 78 n. 319 MARTEDI' 15 NOVEMBRE 2022 ------------------------------------------------------- CODICE ISSN 2499-7927 .
   

        RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
        Condividi
        BANCA IFIS
        Vai alla rubrica: PMI
        Tutte le news

        Ultima ora

        1. 20:17

          Gkn: addetti in Consiglio comunale Firenze, 'Qua a oltranza'

        2. 18:47

          Borsa: Milano chiude in rialzo, Saipem e Leonardo in testa

        3. 18:43

          Intesa in uscita da Nexi, avvia il collocamento del 5,1%

        4. 18:22

          Gas: chiude in rialzo del 16%, vicino 114 euro

        5. 18:05

          Spread Btp-Bund chiude in lieve calo poco sopra 202 punti

        6. 17:53

          Borsa: Europa chiude in rialzo, Francoforte +0,62%

        7. 17:37

          Borsa: Milano chiude in rialzo dello 0,58%

        8. 17:28

          Reddito: Tridico, effetti positivi anche su natalità e mortalità

        9. 15:34

          Borsa: Europa stabile, Milano +0,56%

        10. 15:33

          Borsa: Wall Street apre negativa, Dj -0,23%, Nasdaq -0,76%

        Tutte le news
        Modifica consenso Cookie