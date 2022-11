Lavoro: Ugl a tavolo Calderone, più welfare per autonomi

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - "Convocato oggi al ministero del Lavoro, il tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo, tra le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative previsto dalla legge 81 del 2017. Alla presenza del ministro Marina Calderone si è discusso dell'eterogeneità dei lavoratori autonomi in Italia e del rafforzamento delle tutele di welfare e di sostegno al reddito".

Lo hanno dichiarato in una nota i segretari confederali Ugl Michela Toussan e Vincenzo Abbrescia, rimarcando "la numerosità degli autonomi, in un contesto, quello italiano, in cui sempre più subordinati trasformano il loro lavoro da dipendente ad autonomo e sempre più giovani e donne vengono, non per scelta, inserite nell'alveo del lavoro autonomo. In tal senso - proseguono i sindacalisti - è stata chiesta subito una revisione dell'istituto dell'Iscro semplificando i requisiti di accesso e auspicando criteri valutativi di più ampio respiro. Per quanto riguarda il sistema previdenziale e di tutele si è chiesto di intervenire in modo sensibile su maternità, congedi e formazione continua". Calderone, si legge, "ha mostrato piena disponibilità e interesse rispetto alla materia del lavoro degli autonomi - concludono i sindacalisti - e ha manifestato l'intenzione di creare condizioni concrete di rafforzamento delle tutele, ragionando anche rispetto alle diverse realtà e a come rendere i trattamenti e gli istituti fruibili per tutti soggetti interessati rilanciando anche il tema delle politiche attive con tutte le azioni di sostegno e di accompagnamento relative al lavoro autonomo. Le parti torneranno ad incontrarsi entro la fine di dicembre 2022", termina la nota. (ANSA).